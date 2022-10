Esplode una bombola d'ossigeno: operaio finisce in ospedale

Un'operaio è stato vittima di un incidente sul lavoro questa mattina, 21 ottobre, intorno alle 9.30 a Bareggio: una bombola di ossigeno è esplosa.

Esplode una bombola d'ossigeno: operaio ferito

Incidente sul lavoro per un uomo di 33 anni che stava riempiendo una bombola di ossigeno in un'azienda di via Protaso a Bareggio. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, ATS, Polizia Locale e 118. L'operaio è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Magenta. L'uomo ha riportato piccole ferite.