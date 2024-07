Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio per due operai di 60 e 62 anni che hanno subito un’ustione mentre stavano lavorando alla realizzazione della pista ciclabile lungo la Pobbia sul territorio di Corbetta.

Esplode una bolla di catrame: due operai ustionati

L’allarme è scattato attorno una manciata di minuti dopo le 14.30 quando i due lavoratori sarebbero rimasti ustionati da una bolla di catrame che, per via delle alte temperature e per via del caldo torrido del pomeriggio, sarebbe esplosa terminando addosso ai due operai.

La situazione è parsa sin dal primo momento molto delicata, tant’è che nel giro di pochi istante é partita la chiamata alla centrale dell’emergenza urgenza che ha a sua volta indirizzato sul posto due ambulanze e l’automedica, oltre che gli uomini della Polizia Locale e i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Il trasporto d'urgenza in ospedale

Appena arrivato sul posto il personale medico ha immediatamente preso in carico i due operai prestando le prime cure e trasportandoli in codice rosso agli ospedali di Legnano e Magenta, mentre le forze dell’ordine hanno iniziato a cercare di ricostruire l’accaduto.

Sulla vicenda é intervenuto anche il sindaco Marco Ballarini che ha espresso la sua vicinanza ai due operai per quanto accaduto: “Sono veramente molto dispiaciuto per questo brutto incidente, auguro da parte mia e da parte di tutta l’Amministrqzione una pronta guarigione ai due lavoratori”.