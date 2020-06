Escono di strada con l’auto: ambulanza sul posto

Escono di strada con l’auto a Motta Visconti: ambulanza sul posto

Nel pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno, un’ambulanza e un’automedica sono intervenute lungo la Ss526 per soccorrere una ragazza di 27 anni e un uomo di 39. I due, a bordo di un’auto, sono usciti di strada. Dopo alcuni accertamenti sul posto l’ambulanza della Croce Bianca ha predisposto il trasporto in ospedale in codice giallo.

