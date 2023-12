Escono dal teatro de Silva e trovano il posteggio chiuso

Escono dal teatro Roberto de Silva di via Castelli Fiorenza a Rho e trovano il cancello del posteggio chiuso senza nessun addetto in grado di aprirlo.

Spettatori e personale del teatro è dovuto tornare a casa a piedi

Hanno dovuto tornare a casa a piedi e ritornare il giorno dopo a prendere la loro auto gli spettatori che martedì scorso hanno assistito alla proiezione del film, fuori programma dal cartellone degli eventi, «Rocco e i suoi fratelli». Le auto erano posteggiate nel posteggio del Supermercato Aldi di Corso Europa i cui responsabili hanno firmato una convenzione con l’amministrazione comunale che li obbliga a tenere i cancelli aperti quando a teatro sono in programma spettacoli o iniziative varie. Martedì scorso però, qualcosa non ha funzionato.

L'addetto che si occupa dell'apertura e della chiusura dei cancelli non è stato avvisato dello spettacolo

L’addetto che si occupa dell’apertura e della chiusura dei cancelli sembra non essere stato avvisato della proiezione del film al de Silva. Una brutta sorpresa che ha coinvolto una quindicina di spettatori e alcuni addetti del teatro. Rabbia tra gli utenti e una mail di scusa agli abbonati da parte dei responsabili della Fondazione che gestisce il teatro.

La mail di scuse del personale del teatro

«Gentilissimi vi scriviamo due righe in merito alla chiusura inattesa del cancello del supermercato Aldi. Consci del grave disagio che questo inconveniente ha provocato alle persone che avevano parcheggiato nel suddetto supermercato, vi scriviamo per esprimere le nostre scuse. Un "corto circuito" di comunicazione ha fatto sì che l'addetto di Aldi non venisse al corrente dell'evento programmato in teatro ieri sera. Cii siamo mossi per evitare il ripetersi di un episodio del genere, e stiamo valutando soluzioni di emergenza nel caso estremo in cui la cosa dovesse succedere».