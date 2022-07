Escono da un locale e vengono travolti da un'auto. Muore un ragazzo di 16 anni

Il personale sanitario ha fatto di tutto per rianimare il giovane ma ogni tentativo è stato vano

Tragedia a Cassano

Secondo le prime ricostruzioni il sedicenne, residente in città, era in compagnia probabilmente di altri tre coetanei, di cui due ragazze. Era uscito dal locale Jamaica Pub. Stavano facendo rientro verso Cassano a piedi. All'improvviso è arrivata una Mercedes che li ha travolti. Il ragazzo è morto sul colpo.

Sul posto tre ambulanze e l'elisoccorso

Sul posto sono accorsi tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Il personale sanitario ha provato ha rianimare l'adolescente, ma ogni tentativo è stato vano. Le due amiche sono state invece caricate in ambulanza e accompagnate in ospedale, al San Raffaele, in codice giallo. Illeso il quarto componente del gruppo.

Straziante il riconoscimento dei genitori

A rilevare l'incidente e a gestire la viabilità sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Pioltello. Poco più tardi sono stati avvisati della tragedia i genitori che sono piombati su luogo del sinistro. Straziante la scena del loro arrivo e della constatazione di quanto accaduto. A stare loro accanto c'erano gli uomini dell'Arma e i soccorritori.