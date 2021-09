Esce di strada con l'auto, paura per un uomo di 45 anni

Ferito un uomo di 45 anni, code nella zona industriale tra Cornaredo e Settimo Milanese

Paura per un uomo di 45 anni

Attimi di paura nelle prime ore di questa mattina per un uomo di 45 anni che con la sua auto, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Corsico è finito fuoristrada mentre percorreva via Monzoro.

Sul posto i volontari dell'ambulanza e il personale medico dell'ospedale San Carlo di Milano

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 7.15, dato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto in pochi minuti un'ambulanza del 118 e l'automedica con a bordo il personale sanitario dell'ospedale San Carlo di Milano. Dopo i primi soccorsi sul posto l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Per lui tanta paura ma fortunatamente non è in pericolo di vita

L'incidente ha causato delle piccole code in un orario di punta nella zona industriale situata tra il Comune di Cornaredo e quello di Settimo Milanese