Esce di strada con la sua auto, 27enne grave in ospedale SIRENE DI NOTTE

Due gli interventi che hanno visto all’opera i soccorritori nella notte tra ieri, sabato 6 marzo, ed oggi, domenica7

Incidente a Parabiago

Era da poco passata l’una di notte quando le sirene dell’ambulanza con a bordo i volontari della Croce Rossa di Legnano e quelle dell’automedica con il personale dell’ospedale di Legnano sono arrivati a Parabiago sulla strada Provinciale 149 dove, pochi metri prima del ristorante Il Pioppeto, un ragazzo di 27 anni, per cause ancora in coso d’accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, è uscito di strada con la propria auto. Per aiutare il giovane a uscire dall’abitacolo, e per mettere il mezzo in sicurezza è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Legnano. Soccorso sul posto, il giovane che ha riportato diversi traumi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni sono serie anche se fortunatamente non è in pericolo di vita

Malore davanti all’ufficio postale di Rho

Un malore nel posteggio dell’ufficio postale di Rho. Erano le 3.37 di stamattina quando i volontari della Misericordia di Arese sono intervenuti a Rho in via Serra per soccorrere una donna di 52 anni colta da malore. Dopo i soccorsi sul posto la 52enne è stata traportata per controlli, le sue condizioni non sono gravi, al pronto soccorso del vicino ospedale di Rho