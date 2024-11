Ergastolo per Alessandro Impagnatiello, uccise la compagna al settimo mese di gravidanza

La Corte di assise di Milano ha condannato all'ergastolo Alessandro Impagnatiello, il 31enne imputato per l'omicidio pluriaggravato della fidanzata al settimo mese di gravidanza Giulia Tramontano, uccisa la sera del 27 maggio 2023 a Senago. E' stata esclusa l'aggravante dei futili motivi mentre hanno retto quella della premeditazione e della crudeltà.

Per Impagnatiello anche l’isolamento diurno per 3 mesi

Oltre a Giulia morì il piccolo Thiago, che portava in grembo. Il delitto avvenne a Senago dove la coppia viveva. Per Impagnatiello, come da richiesta iniziale, anche l’isolamento diurno per 3 mesi ed al pagamento delle spese processuali.

Impagnatiello detenuto nel carcere di San Vittore

L'ex barman, difeso dagli avvocati Giulia Geradini e Samanta Barbaglia, è detenuto nel carcere di San Vittore dal giugno del 2023

I genitori di Giulia si sono stretti in un abbraccio una volta letta la sentenza

I genitori di Giulia Tramontano, Franco e Loredana, si sono stretti in un abbraccio con gli altri due figli Chiara e Mario appena la Corte di assise di Milano ha lasciato l'aula dopo aver condannato all'ergastolo Alessandro Impagnatiello, imputato dell'omicidio della loro figlia di 29 anni