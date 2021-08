Identificato l'uomo trovato senza vita in un canale

Era di Legnano l'uomo che è stato trovato ieri nel canale secondario del Villoresi: visto a Casorezzo, è stato recuperato a Santo Stefano Ticino.

Era di Legnano l'uomo nel canale

La tragedia era avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 3 agosto 2021: intorno alle 15.30 un corpo senza vita era stato visto galleggiare in un canale di irrigazione nella zona del municipio di Casorezzo. Sul posto erano arrivati i Vigili del Fuoco di Inveruno, la Polizia Locale, l'ambulanza e l'automedica del 118 oltre all'elisoccorso. L'uomo è stato recuperato a Santo Stefano Ticino: per lui non c'era più nulla da fare.

Con sè non aveva i documenti, oggi si è riusciti a identificarlo: si tratta di un 75enne residente a Legnano.

Le ipotesi

Resta ancora da accertare cosa sia successo all'anziano. Pare fosse uscito di casa, a Legnano, in sella alla sua bicicletta. Ma come è finito nel corso d'acqua? Le indagini dovranno chiarire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.