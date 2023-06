Era accusato di violenza e maltrattamenti: assolto

Assolto dopo essere stato denunciato dalla moglie. E’ la brutta vicenda che ha visto protagonista R.D., 55 anni di Abbiategrasso. L’uomo era stato denunciato dalla moglie, classe ‘87 di Magenta, per maltrattamento fino alla violenza sessuale aggravata e al sequestro di persona.

Accusato di violenza: assolto

Il tribunale di Pavia ha emesso la sentenza di assoluzione nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il meticoloso lavoro di ricostruzione dei fatti da parte dell’avvocato difensore del 55enne, Roberto Grittini, ha permesso di arrivare a questo risultato. Per l’uomo la fine di un incubo. La donna si era inventata tutto.

La moglie aveva denunciato il marito per fatti, che secondo lei erano avvenuti tra il 2017 e il 2018. In particolare la donna aveva affermato di aver subito aggressioni ripetute, fisiche e verbali, in casa, in auto, di essere stata ripetutamente denigrata con frasi ingiuriose e offensive , di costringerla ad avere rapporti sessuali con altre persone.

Accuse smentite

Tutti fatti che la coniuge ha ricostruito e ripetuto in aula dicendo di avere dei testimoni, i quali contattati dall’avvocato Grittini, l’hanno smentita.