Entrano in una ditta e rubano bobine di rame

Entrano in una ditta di Canegrate e rubano bobine di rame.

Ladri di bobine di rame

Sono entrati nella ditta approfittando del buio della notte, poi sono scappati con dei cavi di rame. E' il furto accaduto nella notte di oggi, martedì 26 marzo 2024, a Canegrate. I malviventi avevano scelto il loro obiettivo ossia la una ditta di lavorazione di metalli di via Cavalese (in area industriale). Una volta riusciti ad entrare all'interno, si sono portati via bobine di rame e attrezzature per la lavorazione.

Le indagini

Sul fatto stanno ora indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che. Il valore del bottino è pari a qualche decina di migliaia di euro.