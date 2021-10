Entra nel negozio di scarpe ed è colta da malore

VANZAGHELLO

La donna sembrava gravissima: sul posto ambulanza e automedica

Entra nel negozio di scarpe e si sente male: è successo a Vanzaghello.

Malore nel negozio di scarpe

Era entrato nel negozio di scarpe, poi il malore. Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 9 ottobre 2021, per una donna che si trovava nella struttura di vendita di Corso Italia. All'improvviso non si è sentita bene, finendo a terra. La situazione sembrava molto grave. A lanciare la richiesta di aiuto sono state persone che hanno assistito alla scena.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio insieme all'automedica dell'ospedale. Per fortuna le condizioni della donna sono migliorate: caricata sull'ambulanza è stata trasportata all'ospedale di Busto Arsizio in codice giallo.