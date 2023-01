Entra in un bar prima di sentirsi male: soccorsa e trasportata in ospedale

Entra in un bar prima di sentirsi male: donna di 54 anni riceve aiuto e viene trasportata in ospedale. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 18 gennaio, in un esercizio di via Matteotti a Parabiago.

Soccorsa una donna di 54 anni

Quando si è resa conto di accusare un malore è riuscita a parcheggiare la propria auto, entrare in un bar e richiedere l'intervento dei soccorsi. Protagonista dell'episodio una donna di 54 anni che questa mattina all'interno di un negozio situato in via Matteotti, a Parabiago, è stata raggiunta dai sanitari in codice rosso, ricevendo prontamente le prime medicazioni. Al termine di quest'ultime la vittima del malore è stata trasportata in ospedale, in codice giallo, a Castellanza.

Una collaborazione fondamentale

L'intervento dei paramedici è durato circa un'ora. A rivelarsi fondamentale di fronte alla situazione di emergenza è stata indubbiamente la collaborazione dei gestori del locale che hanno subito lanciato l'allarme consentendo ai sanitari della Croce Rossa di Saronno di prestare in maniera tempestiva tutte le cure necessarie.