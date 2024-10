Entra in ospedale armato di pistola, coltello e catena: arrestato

Entra all'ospedale di Legnano con pistola, coltello e catena. E aggredisce pure i Carabinieri. Arrestato. A dare l'allarme gli infermieri con il nuovo "pulsante anti-aggressioni".

In ospedale armato di tutto punto

E' entrato al Pronto soccorso e poi in un'altra area dell'ospedale di Legnano. Scene ad alta tensione quelle che si sono vissute la sera di ieri, lunedì 21 ottobre 2024, nel nosocomio legnanese. L'uomo, un 47enne di Parabiago, è entrato prima nel salone del Pronto soccorso per poi dirigersi nella zona del primo piano. Addosso aveva una pistola scacciacani calibro 9 con proiettile non esploso nel caricatore (e senza tappo rosso), un coltello e una catena.

L'allarme lanciato dagli infermieri con il "pulsante antiaggressione"

A dare l'allarme sono stati medici e infermieri che hanno pigiato il "pulsante anti- aggressione", che si trova sotto il bancone del triage, un pulsante che rappresenta una delle novità anti-violenza sugli operatori attivato in ambito regionale e che è collegato con il 112. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano: l'uomo - che indossava anche dei guanti - ha opposto resistenza, poi sono arrivati dei militari in rinforzo che l'hanno bloccato.

L'arresto

L'uomo, che appariva in stato alterato ma era comunque lucido, pare stesse cercando qualcuno, molto probabilmente un tizio che lo aveva aggredito qualche giorno prima. E' stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.