Entra in fiera a Rho con un biglietto e un green pass falso

Entra in fiera, al Cartoomics, con un biglietto falso e un green pass falso e poi gira tra gli stand filmando tutto e urlando di essere riuscito a eludere i controlli. Nuovi guai per Francesco Paolo Belardi youtuber conosciuto con lo pseudonimo di Social Boom.

I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, domenica, nei padiglioni di Rho e il comportamento dell'uomo, classe 1996 ha attirato l'attenzione degli addetti alla sicurezza della Fiera che hanno immediatamente avvisato il commissariato di Polizia di Rho - Pero. Una volta entrato tra gli stand del Milano Games Week e di Cartoomics il 26enne ha subito iniziato una diretta on-line con le persone che seguono il suo canale youtube, instagram e il portale "Twitch".

Una volta sul posto gli agenti del Commissariato rhodense individuavano lo Youtuber in un padiglione con un cellulare in mano che trasmetteva in diretta per tutte le persone collegate sui suoi social. Fermato, il 26enne dichiarava di non essere in possesso di nessun documento d'identità e di essere la persona intestataria del green pass. Yotuber che non sapeva però rispondere quale essere la sua data di nascita, ovvero quella della persona intestataria del green pass.

Francesco Paolo Belardi veniva portato in commissariato e deferito all'autorità giudiziaria per sostituzione di persone e falsa dichiarazioni in quanto sprovvisto di green pass e successivamente, dopo la nomina di un avvocato d'ufficio, veniva rilasciato. La Polizia valuterà ora la posizione del reale intestatario del biglietto per verificare eventuale favoreggiamento dello Youtuber