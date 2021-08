Ennesimo incidente alla rotonda maledetta: un'auto si ribalta

Ennesimo incidente alla rotonda del Sempione, tra Rho e Pogliano Milanese: un'auto si è ribaltata, sul posto i sanitari.

Grave incidente alla rotonda

Nuovo grave incidente stradale alla rotonda maledetta di Corso Europa, all'altezza della concessionaria Feren. La dinamica è sempre la stessa: un'auto in uscita dall'incrocio di Corso Europa, provenendo dal Viridea, si è immessa nella rotatoria quando è entrata in collisione con un altro mezzo che proveniva invece da Pogliano in direzione di Rho.

Soccorsa una donna

Il sinistro ha visto ribaltarsi una Fiat Punto condotta da una donna che, al momento in cui stiamo scrivendo, si trova bloccata all'interno della vettura.

Sul posto sanitari, vigili e pompieri

Sul posto per le operazioni di soccorso troviamo un'ambulanza di Rho Soccorso, un'automedica, i Vigili del Fuoco, quindi la Polizia Locale rhodense.