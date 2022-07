Ennesimo incendio in un campo: l'intervento dei pompieri

Ancora un altro incendio in un campo: questa volta è successo a Legnano in via Montalcini.

Incendio in un campo domato dai Vigili del fuoco

Intorno alle 12.30 di oggi, venerdì 22 luglio 2022, i Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono dovuti intervenire per domare un rogo in un campo in via Montalcini a Legnano.

Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso al traffico la via in entrambi i sensi di marcia a causa del fumo e delle fiamme troppo vicine alla strada. I pompieri hanno dovuto lavorare per oltre un'ora per riuscire a domare le fiamme, che hanno interessato una superficie di circa 2mila metri quadri.

Si tratta del quarto incendio dal 10 luglio, senza contare i focolai minori riattizzati un paio di volte subito dopo il primo spegnimento.