Ennesimo furgone incastrato nel sottopasso di Canegrate.

Furgone incastrato nel sottopasso

Ormai non si contano più i furgoni rimasti incastrati nel sottopasso di via Marconi a Canegrate. L'ultimo episodio è accaduto la mattina di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024. Erano circa le 10 quando il mezzo - così come le altre volte - è uscito seriamente danneggiato dall'impatto con le pareti del ponte.

L'intervento

Il conducente - che ha evidentemente sbagliato a calcolare l'altezza del ponte - ne è uscito illeso; il mezzo ha riportato diversi danneggiamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia locale.