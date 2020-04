Ennesima raffica di multe durante i controlli

Ennesima raffica di multe a seguito dei controlli delle Forze dell’ordine per violazioni legate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Passano i giorni, la maggior parte dei lombardi è ligia alle regole, ma i furbi non mancano mai. Purtroppo

Le multe a seguito dei controlli del 24 aprile

Nel corso della giornata gli uomini della Prefettura hanno controllato 13.898 persone e di queste 354, quasi il 30 per cento, sono state sanzionate perché trovate in giro senza una delle motivazioni consentite. Di queste poi, tre sono state denunciate, una delle quali per falsa attestazioni e dichiarazioni ai pubblici ufficiali.

Sul fronte dei negozi sono stati controllati 4.305 esercizi commerciali e sono scattate 33 denunce, mentre non è stata disposta alcuna chiusura.

