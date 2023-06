Energie Rinnovabili: Rho al primo posto in Lombardia

Secondo il rapporto nazionale «Comuni Rinnovabili 2023» diramato nei giorni scorsi da Legambiente, la Lombardia risulta essere la prima regione per crescita delle energie rinnovabili. Nell’arco di un anno, il 2022, di debole ripresa per le installazioni di energia rinnovabile in Italia, la Lombardia ha installato nuovi impianti per 420 MW e raggiunto un totale di 9.118,80 MW.

Rho al primo posto nella classifica dei comuni lombardi

Nel 97 per cento dei casi si parla di impianti fotovoltaici, seguiti da un 2 per cento di idroelettrico. Rho si colloca al primo posto in Lombardia con 7.545 KW di nuovo installato, per la maggior parte dei casi, impianti fotovoltaici collocati su coperture di edifici, a fronte dei 5.613 KW della metropoli milanese. Il peso maggiore lo ha il polo esterno di Fiera Milano, grazie alla quale il dato rhodense risulta particolarmente significativo. «L’impianto fotovoltaico di Fiera Milano, uno tra i più importanti progetti rooftop a livello europeo, è il più grande mai applicato a padiglioni fieristici – spiega Fondazione Fiera Milano – E’ realizzato da Fair-Renew, una joint venture tra Fondazione Fiera Milano e A2A rinnovabili.

Posizionati circa 26mila pannelli sui padiglioni monoplanari e sui magazzini dock Est e dock Ovest del quartiere fieristico

Sono stati posizionati circa 26mila pannelli sui padiglioni monoplanari e sui magazzini dock Est e dock Ovest del quartiere fieristico, per una superficie pari a circa 27 campi da calcio per una potenza complessiva di 8,2 MWp. Durante il 2022 l’impianto ha prodotto 8,7 GWh di energia, evitando l’emissione di 3.586 tonnellate di CO2, pari alla capacità di assorbimento di circa 163mila di alberi. Per la fine del 2024 è previsto il completamento dell’impianto che, al termine dei lavori, erogherà una potenza complessiva pari a 15,7 MWp grazie a un totale di 44.500 pannelli installati».

L'assessore Giro: "Grazie a Fondazione Fiera Milano per l’importante investimento per la produzione di energia pulita"

Il Comune di Rho manifesta il proprio orgoglio per questo risultato:«Dobbiamo dire grazie a Fondazione Fiera Milano per l’importante investimento per la produzione di energia pulita - commenta l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Come Paese siamo ancora sotto la media europea, ma crediamo che anche i centri di media grandezza come la nostra città possano fare la differenza per un modello di sviluppo sostenibile, mettendo insieme investimenti pubblici e privati. Come Comune abbiamo diversi impianti fotovoltaici, i più importanti sulla palestra del Molinello e sulle scuole Bonecchi e Tommaso Grossi». In città su edifici comunali i pannelli sono attivi anche sulle scuole di via San Giorgio e sulle case comunali di via Pavese.

L'assessore Brognoli: "Attendiamo i decreti attuativi per rendere operativo il nostro progetto di Cer

«Il percorso che porta a questo risultato – aggiunge l’assessore alla Smart City Emiliana Brognoli puntando l’attenzione sui progetti comunali – parte da lontano. Le Amministrazioni che ci hanno preceduto hanno lavorato nell’ottica di un miglioramento costante e noi convintamente continuiamo seguendo il solco tracciato. Abbiamo ottenuto di recente la possibilità di installare pannelli da 81 KW sul tetto dell’impianto natatorio del Molinello grazie all’aggiudicazione di un bando di Regione Lombardia il cui collaudo è previsto entro il 30 settembre 2023. Attendiamo con ansia la pubblicazione dei decreti attuativi per rendere operativo il nostro progetto di Cer (Comunità Energentica Rinnovabile) che abbiamo candidato alla manifestazione di interesse di Regione Lombardia. E’ importante tenere alta l’attenzione sui finanziamenti per poter realizzare i progetti senza gravare sul bilancio comunale».