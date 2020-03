Emozioni poetiche: vince il concorso di poesia Alessio Baroffio

Emozioni poetiche: a vincere il primo premio della sezione poesia a tema libero è il rescaldinese Alessio Baroffio, residente nella frazione di Ravello e attivista dell’associazione Ravello C’è. “Rughe” è il titolo del componimento che ha conquistato la giuria.

Emozioni poetiche: primo premio per Alessio Baroffio

Terza edizione del premio internazionale di poesia “Emozioni poetiche” al castello di Verrone e museo Falseum, in provincia di Biella.

Il premio si articola in quattro sezioni; il rescaldinese Alessio Baroffio, residente nella frazione di Ravello e attivista dell’associazione Ravello C’è, ha vinto con il componimento “Rughe” il primo premio della sezione poesia a tema libero.

La cerimonia di premiazione, che si sarebbe dovuta svolgere il 22 marzo nella Sala delle Emozioni del castello di Verrone, è stata annullata viste le nuove disposizioni in merito al contenimento del Coronavirus.

Rughe

Il componimento di Alessio Baroffio, “Rughe”, sarà inserito nell’antologia stampata in occasione del premio.

“E che s’imbianchino pure

i rari capelli,

ne carpiremo la luce

come solidi fari

per evitare ai cuori

fatali naufragi. E che invecchi pure

il corpo provato,

useremo le rughe

come tatuaggi difformi

per mostrare agli altri

quanto abbiamo vissuto”.

