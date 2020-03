Emergenza Covid-19: regolamentati gli accessi alle sedi comunali

Emergenza Covid-19: nuove modalità di accesso agli uffici comunali ad Arese, a seguito emergenza epidemiologica.

Con decreto sindacale n. 3 del 9 marzo 2020 “Nuove modalità di accesso agli uffici comunali a seguito emergenza epidemiologica Covid – 19”, è stata disposta la REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE SEDI COMUNALI con decorrenza immediata e sino al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (o diverso termine definito da atto assunto dagli organi competenti), salve tutte le prescrizioni definite dal D.P.C.M. 08.03.2020 e dai successivi analoghi provvedimenti in materia, al fine di contenere i rischi dovuti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’accesso previo appuntamento

Nel dettaglio sono privilegiate le modalità di relazione con gli uffici pubblici da remoto tramite e-mail, pec, telefono, fax, ecc., quindi senza recarsi fisicamente negli uffici, per minimizzare gli spostamenti e con essi i rischi connessi di pregiudizio della salute pubblica. L’accesso agli uffici comunali, durante le giornate e gli orari già ordinariamente previsti di apertura al pubblico, sarà consentito esclusivamente – PREVIO APPUNTAMENTO – da concordarsi con gli uffici presso i quali si vuole accedere. Il pieghevole con i riferimenti degli uffici è disponibile qui.

Gli uffici aperti

Esclusivamente per il Corpo di Polizia Locale, i Servizi Socio-Educativi, i Servizi Demografici e gli uffici Protocollo e Messi, gli accessi, pur se è fortemente consigliata la preventiva definizione di specifico appuntamento, potranno avvenire anche senza il suddetto appuntamento, pur nel pieno e rigoroso rispetto di quanto definitivo al punto seguente (ovvero citofonare).

Gli accessi a tutte le sedi comunali dovranno rimanere chiusi durante l’intero arco della giornata e le persone che, in orario di apertura, vorranno accedere agli uffici, dovranno necessariamente citofonare ed essere accolti dal personale comunale presente alla reception che li indirizzerà agli uffici di destinazione avendo cura di scaglionare gli accessi ed evitando quindi assembramenti, fonte di possibile pericolo per i cittadini stessi e per gli operatori comunali.