L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio tante famiglie, ma la comunità di Arese ha saputo rispondere con grande generosità a sostegno delle persone più fragili. Un bel messaggio di speranza che ricorda quanto è importante restare umani, non solo nei momenti difficili.

Emergenza Covid-19: continua la solidarietà ad Arese

Oltre alla grande adesione al progetto delle “Scatole di Natale”, tante persone continuano a rendersi disponibili per raccogliere generi alimentari per chi è in difficoltà.

Anche la rete commerciale non è da meno: l’iniziativa più recente è di Eurospin, che ha un punto vendita nella nostra città e che ha promosso il progetto “Eurospin sul territorio per il territorio” a sostegno delle famiglie che hanno subito la perdita di lavoro a causa della pandemia da Covid 19 e che, conseguentemente, stanno affrontando dei problemi economici. Il gruppo, infatti, ha deciso di donare un pacco contenente prodotti di prima necessità alle famiglie in difficoltà individuate anche grazie al supporto dei Servizi sociali comunali.

La consegna avviene grazie alla preziosa collaborazione della Misericordia di Arese, che ritira i generi alimentari e li consegna direttamente alle famiglie.

Le parole del sindaco