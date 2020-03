Il Comune di Busto Garolfo, al fine di sostenere i medici di famiglia in questo periodo di emergenza sanitaria, dovuto al dilagare del Coronavirus, ha attivato un nuovo servizio: ricette mediche al telefono.

Emergenza Coronavirus: ricette mediche al telefono

Da oggi, i cittadini più anziani e le persone fragili con patologie croniche potranno richiedere la compilazione di ricette per i farmaci direttamente al telefono, chiamando il 3669395839 o lo 0331562053 o inviando un’email all’indirizzo ass.sociale@comune.bustogarolfo.mi.it.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

La richiesta dovrà contenere il nome e il cognome del paziente, un suo recapito telefonico, il nome del medico di famiglia di riferimento, l’elenco dei farmaci richiesti (preciso ed esaustivo, con dosaggi e numero di confezioni) e la farmacia presso la quale ci si vorrà recare per l’acquisto.

Il medico compilerà la ricetta in circa due giorni e invierà telematicamente la stessa, in formato digitale, alla farmacia indicata. Il paziente potrà ritirare i farmaci direttamente in farmacia.

