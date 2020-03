Emergenza Coronavirus, ricercatore rivela: “Milano tra quattro giorni potrebbe avere gli stessi contagi di Bergamo”

Emergenza Coronavirus. L’allarmante analisi di un giovane ricercatore pioltellese che si è trasferito in Svizzera per un dottorato in Astrofisica, rivela che ci sono ancora tante persone che ignorano la quarantena e che a breve Milano potrebbe avere gli stessi contagi di Bergamo.

Claudio Valletta, 27 anni, originario di Pioltello, dal 2018 trasferitosi in Svizzera a Zurigo per un dottorato di Astrofisica ed esperto di analasi dei dati ha fatto alcune allarmanti scoperte. “Analizzando dati dei contagiati di Milano, Bergamo e Brescia dimostro come il numero contagi del capoluogo meneghino segue la stessa curva epidemica di Bergamo, semplicemente con un ritardo di 4 giorni – ha dichiaro – Il numero di persone infette a Milano segue la stessa scia di Bergamo, ed, a meno che la quarantena non inizi a dare i suoi frutti tra 4 giorni a Milano avremo lo stesso numero di infetti di quelli che ci sono a Bergamo oggi. Per questo è importante che tutti stiano a casa”.

