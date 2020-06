L’emergenza Coronavirus sta man mano migliorando. Ma come è la situazione ad Abbiategrasso?

Emergenza Coronavirus: il punto della situazione ad Abbiategrasso

Ieri, lunedì 1 giugno, l’ATS ha comunicato i dati relativi all’emergenza Coronavirus ad Abbiategrasso. I casi totali sono attualmente 311, di questi 4 persone sono ricoverate in ospedale. I nuovi casi sono pari a zero così come i nuovi morti. Le persone decedute ad Abbiategrasso dopo il contagio da Covid-19 sono 40. I guariti sono in totale 180, 3 in più rispetto al precedente bollettino.

