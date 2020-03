Emergenza Coronavirus, Amaga sospende alcuni servizi

Abbiategrasso, Amaga sospende alcuni servizi per l’emergenza Coronavirus. Garantiti i servizi ordinari

Amaga: ecco i servizi sospesi e quelli garantiti

Le restrizioni sui servizi imposte da Governo e Regione Lombardia per contenere i contagi della grave epidemia in corso, AMAGA ha sospeso alcuni considerati servizi non essenziali. Di seguito alcune informazioni pratiche.

Servizi garantiti

Continueranno a essere garantiti i seguenti servizi:

• raccolta rifiuti porta-porta (Resto, Pannolini, Imballaggi in Plastica, Carta e Cartone, Vetro e Metalli e Organico;

• trasporto rifiuti presso gli impianti di smaltimento/recupero

• spazzamento meccanico;

• disinfezione.

Servizi sospesi

Ecco quali servizi saranno sospesi:

• raccolta su prenotazione domiciliare dei rifiuti Ingombranti, RAEE e Verde;

• spazzamento manuale;

• Ecocentro;

• sportello al pubblico e distribuzione materiali per R.D.

Ulteriori indicazioni

Alcuni suggerimenti per superare eventuali criticità:

• chiusura utenze: vengono rimandate all’apertura dello sportello al pubblico;

• nuove utenze: essendo impossibilitati ad aprire nuove utenze e consegnare il materiale necessario per effettuare una corretta raccolta differenziata, si invita a chiamare il seguente numero 02.94.60.80.18 o inviare una mail a segnalazioni@amaga.it .

• esaurimento sacchi per effettuare una corretta raccolta differenziata:

– Organico – utilizzare sacchetti di carte (es. del pane) o sacchetti in distribuzione nei negozi alimentari;

– Imballaggi in Plastica – utilizzare sacchi di plastica trasparenti da 110 lt, o altre taglie, che sono distribuiti presso centri commerciali;

– Pannolini – usare sacchi da 50 lt opachi (meglio se azzurri) o sacchi trasparenti che può trovare presso centri commerciali;

