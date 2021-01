Grave incidente in moto ad Arluno attorno alle 13 di oggi, domenica 17 gennaio: allertato anche l’elisoccorso.

Elisoccorso per un motociclista

L’incidente, che ha visto coinvolto un uomo di 52 anni, è avvenuto in via Certosa. Oltre a un’ambulanza del Cvps di Arluno, è stato allertato anche l’elisoccorso, arrivato da Como in codice giallo. Le condizioni del centauro si sono poi rivelate più gravi del previsto, tanto che è stato portato in ospedale con l’elicottero in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri di Legnano per i rilievi.

