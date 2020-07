Elisoccorso per un 56enne coinvolto in un incidente in bici

Incidente in bici, elisoccorso a Cuggiono per un 56enne

Intervento dell’elisoccorso oggi pomeriggio, 4 luglio, poco prima delle 17 per un uomo di 56 anni vittima di un incidente in bicicletta lungo la Strada Provinciale 127, l’uomo, risultato in gravi condizioni, è stato trasportato con urgenza in ospedale. Sul posto anche un’ambulanza e la Polizia locale.

