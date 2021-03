Elisoccorso in azione per soccorrere un anziano

Elisoccorso in azione a Morimondo per un intervento d’urgenza resosi necessario per la rovinosa caduta di un anziano

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 10, nei pressi della Strada provinciale 183, nel territorio di Morimondo per la rovinosa caduta a terra di un anziano di 78 anni. Un intervento delicato tanto che, oltre a un’ambulanza, è stato allertato anche un elisoccorso partito da Milano, mentre i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono giunti sul posto per monitorare la situazione. Dopo avergli prestato le prime cure direttamente sul posto per stabilizzarne le condizioni, l’anziano sta per essere caricata sull’elisoccorso per il trasporto in ospedale, al Niguarda di Milano