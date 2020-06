Elisoccorso e tre ambulanze per un incidente a Corbetta intorno alle 7 di questa mattina.

Questa mattina, venerdì 12 giugno, un’auto e una moto si sono scontrate lungo via Simone da Corbetta. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, una di 39 anni e un uomo di 44. A prestare soccorso sono giunte tre ambulanze e l’elisoccorso. I feriti sono stati portati in codice giallo in ospedale.

