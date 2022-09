Elisoccorso ad Arluno: travolta una persona a bordo della sua bici lungo la Sp214.

Ambulanza di Arluno a sirene spiegate e l'elisoccorso quest'oggi, domenica 11 settembre, lungo la Sp214 ad Alluno per un investimento.

Coinvolte due persone: una donna di 58 anni e un uomo di 59 anni. Allertati anche i Carabiniere di Legnano.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine. La persona investita, mentre era a bordo della sua bicicletta, è stata trasportata in codice giallo in ospedale grazie all'elisoccorso.