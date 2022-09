Elisoccorso ad Arconate per uno schianto auto-moto

Elisoccorso in via Legnano ad Arconate nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 settembre 2022

Elisoccorso per uno scontro auto-moto

Mancavano pochi minuti alle 17 quando un'auto e uno scooter si sono scontrati violentemente, coinvolgendo anche una seconda vettura, all'altezza del civico 28. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate e l'elicottero in arrivo da Milano. Due le persone coinvolte: un uomo di 50 anni e uno di 58. Purtroppo le condizioni di uno dei due feriti si sono rivelate più preoccupanti del previsto e il paziente è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Cuggiono.

Strada chiusa per consentire i soccorsi

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso e il traffico è stato dirottato sulle vie limitrofe (via Marzabotto, via Diaz e via Fermi).