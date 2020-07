Elisoccorso a Cusago per soccorrere un 66enne per un infortunio domestico.

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, poco prima delle 15, un uomo di 66 anni è stato vittima di un infortunio domestico mentre si trovava in via Cisliano a Cusago. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e dall’elisoccorso. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Corsico. Il 66enne, con sospette fratture ma cosciente, è stato trasportato in ospedale in codice giallo dall’elisoccorso.

