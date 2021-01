Incidente a Cornaredo questa mattina, arriva l’elisoccorso.

Elisoccorso a Cornaredo

Elisoccorso a Cornaredo per una donna investita questa mattina in via Cascina Croce.

Il fatto è avvenuto poco prima delle otto. Una donna di 59 anni è stata investita da un’automobile. Sul posto sono accorsi ambulanza, carabinieri, vigili urbani. E’ stato contattato l’elisoccorso.

Trasportata al Niguarda

La signora, dopo le prime medicazioni sul posto, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano dove è stata riscontrata una frattura ad un braccio.

