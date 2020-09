Elisoccorso tra Corbetta e Santo Stefano: 80enne si scontra contro un camion parcheggiato

Elisoccorso a Corbetta per un grave incidente. E’ accaduto intorno alle 11.47 in via Borletti.

AGGIORNAMENTO DELLE 12.15:

Una coppia di anziani stava percorrendo viale Della Borletti, tra Corbetta e Santo Stefano Ticino, quando l’uomo alla guida, sull’ottantina, ha avuto un malore ed è andato a sbattere contro un camion parcheggiato a bordo strada. Coinvolta anche la moglie di 76 anni. L’ottantenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Magenta.

Elisoccorso tra Corbetta e Santo Stefano

Secondo le prime informazioni fornite dall’Agenzia Emergenza urgenza (Areu) una vettura sarebbe finita contro un ostacolo. Vittima una persona di 80 anni, le cui condizioni sembrano gravi. La centrale ha inviato sul posto Automedica, ambulanza e elisoccorso. Sul posto Polizia Locale e Carabinieri.

