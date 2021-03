Elisoccorso a Busto Garolfo per un grave incidente stradale, il conducente esce illeso dalle lamiere

L’incidente è avvenuto in via Udine, coinvolto un uomo di 33 anni

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Inveruno

L’elisoccorso di Como con a bordo medici e infermieri, insieme a un equipaggio dei vigili del fuoco di Legnano, chiamati per mettere l’auto rimasta coinvolta nel sinistro in sicurezza, sono in questo momento in via Udine a Busto Garolfo per soccorrere un uomo di 33 che si trovava all’interno di un’auto che intorno alle 9.10 è finita fuoristrada. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Legnano chiamati per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’uomo fortunatamente è uscito illeso dall’abitacolo e per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale