L’assemblea per la nomina del nuovo presidente della Multiservizi magentina si è svolta nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 luglio. Era molto attesa la nomina del nuovo presidente anche in un’ottica di equilibri politici.

Elisabetta Lanticina è la nuova presidente della Multiservizi magentina

È Elisabetta Lanticina la nuova presidente della Multiservizi magentina. Avvocato, in lizza nel 2017 per la candidatura, poi sfumata, a sindaco, nel 2017, prende il posto di Giuseppe Viola. La sua vice è la boffalorese Donatella Colombo, già numero due nel precedente mandato, nel direttivo come consiglieri anche i magentini Mariarosa Cuciniello, segretaria di Nci, Ambrogio Crespi, e Mario Garbini.

