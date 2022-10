Elicottero dei Vigili del Fuoco alla ricerca dell'uomo scomparso da Lainate.

Elicottero a bassa quota

Numerosi cittadini hanno notato questa mattina l'attività dell'elicottero dei Vigili del fuoco, impegnato in un volo a bassa quota e a velocità ridotta nella zona del Villoresi, fra Lainate e Garbagnate. Si tratta del grande sforzo messo in atto dai pompieri, dalla Protezione Civile, dalla Polizia Locale e dai Carabinieri nelle ricerche del signor Angelo Rezzonico , 94enne di Lainate.

Angelo Rezzonico

L'uomo, in buon condizioni di salute nonostante l'età, indipendente e abituato a fare lunghe passeggiate anche da solo, ha fatto perdere le proprie tracce venerdì 23 settembre. E' uscito dalla sua abitazione in via Marche con una torcia, ma senza documenti o cellulare. Al momento dell'accaduto indossava una camicia di pile a quadroni, smanicato chiaro, a quadretti felpata, dei jeans larghi e scuri e dei sandali marroni. Rezzonico è alto 160 cm, ha occhi castani e capelli bianchi.