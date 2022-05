Elezioni, la squadra per Pizzigoni sindaco

Elezioni comunali

La lista di candidati a sostegno della candidatura a sindaco di Maria Grazia Pizzigoni a Pregnana

Elezioni comunali a Pregnana, il quadro è definito.

La squadra per Pizzigoni

Dopo la lista di Insieme per Pregnana che sosterrà la rielezione del sindaco Angelo Bosani, sabato 7 in piazza della Chiesa verrà ufficialmente presentata alla cittadinanza la lista Laboratorio Civico, che in questa tornata elettorale propone come candidata sindaco Maria Grazia Pizzigoni. «Sarà l'occasione per fare diretta conoscenza dei candidati alla carica di consigliere comunale, persone che hanno scelto di mettere la faccia e l'impegno nel progetto civico a sostegno di Maria Grazia Pizzigoni» scrivono i portavoce della lista.

I nomi

Carlo Rotondaro, Luca Sala, Francesca Albini, Marco Soldi, Roberto Marini, Elena Oltolina, Salimata Sylla, Luca Ferrario, Francesca Malacrida, Marco Larosa, Samuele Andrian e Carmelo Castagna sono i candidati della lista, riunitisi attorno alla figura di Maria Grazia Pizzigoni, esponente di Gente di Pregnana.

Tre dei quattro attuali consiglieri di minoranza, Luca Sala, Marco Soldi e Francesca Albini, si ripresentano dunque dopo la vittoria sfiorata di cinque anni fa. Sarà invece assente la consigliera Noemi Peviani.