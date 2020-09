Maria Teresa Perletti si ripresenta per l’elezione a sindaco di Cuggiono alla guida di una lista quasi completamente rinnovata.

Elezioni Cuggiono, Perletti presenta la squadra e il programma

Nella sede elettorale di piazza San Giorgio Maria Teresa Perletti ha presentato i punti principali del programma e la sua squadra. “Sono fiera di questo gruppo di persone che si sono messe in gioco, ci hanno messo la faccia e hanno voglia di impegnarsi per il loro paese – ha detto Perletti – Non é facile soprattutto in questo periodo. É una campagna elettorale faticosa perché manca il contatto umano. Faccio un appello ai cittadini affinché vadano a votare il 20 e 21 settembre. Non bisogna avere paura, saranno osservate tutte le misure di sicurezza per il Covid. Il voto è l’espressione di quello che vuole il cittadino, è importare esercitare il diritto di scelta”. La lista è composta da Anna Bartezaghi, Giulia Betta, Antonia Cagnin, Carlo Colombo, Patrizia Grassi, Alessandro Marzullo, Marco Motta, Sara Nebuloni, Alessandro Porro, Silvia Ranzani, Ornella Rubini, Luigi Tresoldi. Fra i punti del programma la gestione dei problemi da post Covid con massima attenzione al sociale affinché nessuno rimanga indietro. Poi c’è la sicurezza con potenziamento della Polizia locale e della videosorveglianza. La lista ha i simboli politici di Lega, Forza Italia, Noi con l’italia. A sostenere la ricandidatura di Perletti erano presenti i consiglieri regionali Curzio Trezzani, Silvia Scurati, Luca Del Gobbo; l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il parlamentare Fabrizio Cecchetti.

