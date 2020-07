Elezioni Amministrative Legnano: Il centrodestra punta su Carolina Toia

Carolina Toia, ex assessore regionale è il candidato del centrodestra alla poltrona di sindaco

“E’ il momento di fare emergere le potenzialità di Legnano”

«Legnano è una città con potenzialità enormi ed è il momento di farle emergere. In questa sfida metto tutto il mio impegno, la mia professionalità e le mie forze». A parlare così è stata Carolina Toia, che oggi, sabato 18 luglio 2020, ha presentato ufficialmente la propria candidatura a sindaco per la coalizione di centrodestra formata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e una lista civica che porterà il suo nome.

La lista composta da persone che rappresentano la città

Nell’occasione, durante la conferenza stampa a numero chiuso (causa norme anti Covid) andata in scena a Palazzo Leone da Perego, l’ex consigliere regionale ha tenuto a ribadire la propria anima civica: «Ho posto la presentazione di una mia lista civica come condizione indispensabile per accettare la candidatura, per dare continuità a quello che è stato sinora il mio percorso politico. Sarà composta da persone scelte da me che rappresentano il tessuto sociale della città».

Sostegno da tutto il centrodestra

La natura civica della sua candidatura è stata poi sottolineata da tutti i relatori. A prendere la parola sono stati il segretario cittadino della Lega Mirko Gramegna, la coordinatrice di Forza Italia Legnano Roberta Paparatto e il coordinatore della sezione locale di Fratelli d’Italia Francesco Terreni. Presenti anche il segretario lombardo della Lega Paolo Grimoldi, l’assessore regionale Giulio Gallera (Forza Italia), il parlamentare del Carroccio Fabio Boniardi, l’europarlamentare di Fdi Carlo Fidanza.

“Un programma chiaro, la gente è stufa di promesse”

«La gente è stufa di proclami, promesse, programmi elettorali lunghi e dispersivi. Il nostro sarà chiaro e soprattutto concreto: poche idee ma ben definite». Per il momento però il candidato del centrodestra ha preferito non fare anticipazioni. Ora si apre una frase di confronto con i cittadini, cui Toia ha rivolto l’invito a contattarla in tutti modi, a fermarla per strada. La sfida, non facile, è di riuscire a far dimenticare lo tsunami politico-giudiziario che lo scorso anno ha travolto l’Amministrazione e il centrodestra cittadini.