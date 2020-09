Elezioni 2021, Alberto Pianta sostiene Ballarini. Dopo la lista rosa di Cristina Calati, anche il gruppo che fa capo all’ex Udc Alberto Pianta, portavoce del quartiere Borletti, scende in campo a sostegno dell’attuale Amministrazione alle votazioni 2021.

Elezioni 2021, nuove alleanze

Una tornata che si prospetta anomala, per via del Covid, e che, al momento, vede molte strategie e poche certezze. In primis, il sindaco deve ancora ufficializzare il bis. L’unica certezza è che la Lega prenderà una strada parallela. Ballarini dovrebbe contare sul sostegno di Fdi, partito in ascesa, e di FI, il cui simbolo nel 2016 andò a sostegno del candidato leghista, pur correndo alcuni uomini del partito con il sindaco.

Pianta col sindaco

Pianta plaude “al lavoro del primo cittadino e della sua Amministrazione, lui è l’unico politico vero che c’è, per questo lo sosterrò. Sono pronto a dare un apporto serio per vincere”, da capire se nella civica Viviamo Corbetta, che già appoggia il sindaco, o con una sua lista.

