Edo Borghetti, il Re degli Aquiloni ospite a radio New York

Il rhodense Borghetti insegna a costruire gli aquiloni nelle scuole è arrivato in America

I suoi aquiloni in passato erano stati protagonisti in Tv

«In questo periodo può accadere anche questo, essere intervistato da una importante Radio di New York per tutti gli Italiani che vivono negli Stati Uniti». E’ stata una esperienza particolare quella vissuta dal rhodense Edoardo Borghetti conosciuto da tutti per la sua grande passione per gli aquiloni. Borghetti, che già in passato ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche in Italia, per raccontare il mondo degli aquiloni è stato intervistato da Maria Regina De Dominicis speaker dell’importante emittente radiofonica americana.

Il re degli aquiloni di VolaRho

«Mi hanno definito come il Re internazionale degli aquiloni e questa cosa mi ha fatto enormemente piacere – afferma il rhodense Borghetti – Non solo, l’oretta passata a parlare con gli amici di New York è stata divertente e interessante». Edoardo Borghetti con i suoi Aquiloni dell’associazione «VolaRho» ha rappresentato più volte l’Italia ai campionati mondiali di questa disciplina. Ma non solo, ogni volta che si svolgono manifestazioni sul territorio lui è sempre presente con il gazebo della sua associazione. «La cosa che mi piace maggiormente però – conclude Edoardo Borghetti -, quella di andare nelle scuole a insegnare ai ragazzini come fare per costruire gli aquiloni, una cosa che in questo momento non possiamo fare, causa emergenza Coronavirus, ma che spero si possa tornare a fare presto.