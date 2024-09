E' una dottoressa dell'ospedale di Garbagnate uno degli alpinisti dispersi sul Monte Bianco

Uno dei quattro alpinisti dispersi sul Monte Bianco è una dottoressa del reparto di Medicina Geriatrica dell'ospedale di Garbagnate Milanese. Si tratta della dottoressa Sara Stefanelli che collabora anche con il centro medico Sant'Agostino di Rho

La dottoressa che lavora a Garbagnate e Rho è insieme all'alpinista lombardo Andrea Galimberti

La dottoressa Stefanelli è dispersa sul Monte Bianco insieme a Andrea Galimberti. I due alpinisti risultano dispersi a quota 4.600 metri, in territorio francese dopo essere partiti verso la vetta dal rifugio Cosmiques. I due alpinisti italiani risultano dispersi da sabato. Loro stessi avevano chiamato i soccorsi: dovrebbero trovarsi a quota 4.300 metri. C'è troppa nebbia, non vediamo niente, abbiamo perso l'orientamento. Rischiamo di morire congelati», avevano detto. Poi i telefonini si sono spenti.

Sabato e domenica impossibile raggiungere la vetta a causa delle avverse condizioni metereologiche

Sia sabato sera che per tutta la giornata di domenica è stato impossibile raggiungere la vetta per le avverse condizioni meteorologiche. «A causa della situazione meteo non ci sono evoluzioni per il momento», hanno spiegato stamattina, lunedì all'Ansa dal Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix, che sta cercando di individuare anche due alpinisti coreani che risultano anch'essi dispersi.

La speranza è di ritrovarli vivi

La dottoressa Stefanelli e Andrea Galimberti italiani dovrebbero trovarsi nella zona del Dôme du Goûter, vicino alla Capanna Vallot, a 4.300 metri. La speranza è che possano essersi riparati qui, oppure scavare una buca nelle neve. Ai 4.750 metri del colle Major la temperatura nella notte è scesa a 12 gradi sotto lo zero