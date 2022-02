E' una donna di 36 anni la persona travolta ieri dal treno sulla Vigevanese

In sella alla sua bicicletta aveva raggiunto il passaggio a livello di viale Gian Galeazzo Sforza

Gli uomini della Polfer sono al lavoro per capire se si tratta di un incidente oppure di un gesto volontario

La vittima abitava a Abbiategrasso

E' una donna di 36 anni residente a Abbiategrasso la persona investita ieri pomeriggio, venerdì, intorno alle 16.15 all'altezza del passaggio a livello di via Gian Galeazzo Sforza, poco distante della stazione ferroviaria di Abbiategrasso, dal treno della linea ferroviaria Milano-Mortara

Nonostante la brusca frenata il conducente del convoglio non ha potuto evitare la donna

Nonostante fosse partito da poco e nonostante la brusca frenata, il conducente del convoglio si è trovato davanti la donna e non ha potuto fare nulla. Il treno si è fermato pochi metri dopo l'impatto all'altezza dei capannoni del quartiere industriale Mirabella

Inutili i soccorsi degli operatori del 118 e del personale dell'automedica

Inutili i soccorsi, sul posto in pochi minuti è arrivata l'ambulanza con i volontari del 118 e l'automedica con il persona medico e infermieristico dell'ospedale di Magenta. I sanitari però non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso della giovane donna.

Incidente o gesto volontario, gli inquirenti sono al lavoro

Ancora da capire l'esatta dinamica dei fatti, gli agenti della Polfer stanno verificando se si tratta di un incidente oppure di un gesto volontario della donna. Gli inquirenti hanno verificato che al momento del passaggio del treno le sbarre del passaggio a livello erano abbassate.