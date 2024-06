E' tornato a casa l'uomo scomparso dopo essere uscito in bici

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda dello scomparso di Inveruno: Achille Carlo Cucchetti è tornato a casa.

E' tornato a casa e sta bene l'uomo scomparso da Inveruno

Il 68enne era uscito di casa martedì mattina in sella alla sua mountain bike e non aveva più fatto avere sue notizie ai famigliari, tanto che il figlio Andrea aveva presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri e lanciato un appello via social, nella speranza che qualcuno potesse dare informazioni utili al ritrovamento dell'uomo. "Aiutateci a ritrovarlo" recitava il post corredato dalla foto del 68enne: "È uscito di casa con vestiti tecnici da ciclismo e con una bici mountain bike bianca con gomme da strada". Del caso si è occupata anche la trasmissione tv "Chi l’ha visto?", che aveva diffuso l’identikit di Achille.

Ad accorgersi della sua scomparsa era stata la moglie

L’inverunese vive con la moglie. Era stata lei ad accorgersi della sua scomparsa intorno alle 9.15 di martedì mattina. La donna aveva trovato lo zaino del marito, con dentro il cellulare e i documenti, appoggiato fuori dalla porta. L'abbigliamento con cui l'uomo era uscito di casa era stato ritrovato in garage. Per questo i famigliari avevano ipotizzato che Achille si fosse cambiato e che avesse indossato una tuta da ciclista. Dal garage mancava anche la bici. Oggi, giovedì 6 giugno 2024, nel tardo pomeriggio, il ritorno a casa.