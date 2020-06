E’ tornato a casa il ragazzo scappato dalla comunità di Buscate: lieto fine per la storia che aveva mobilitato genitori e amici.

Era fuggito dalla comunità di Buscate in cui era ospite. Il 17enne aveva infatti lasciato la struttura facendo perdere le sue tracce. Allarmati, genitori e amici si erano subito mossi per cercarlo. Avevano lanciato appelli sui social e tappezzato diverse zone con cartelli con foto e indicazioni su come essere contattati da chi vedesse il giovane. Ieri sera, mercoledì 17 giugno 2020, la buona notizia: il giovane, residente a Milano, è tornato a casa. E così i familiari e amici hanno potuto riabbracciarlo.

