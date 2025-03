E' tornata a funzionare la fontanella che era stata vandalizzata

La fontanella dei giardinetti di via Roma di San Vittore Olona è tornata a funzionare: era stata colpita dai vandali.

La fontanella è tornata a funzionare

La fontanella che era stata vittima dei vandali è tornata al suo vecchio splendore (nella foto). Nei giorni scorsi infatti la fontanella dei giardinetti di via Roma a San Vittore Olona, che era stata vandalizzata per la terza volta in pochi mesi, è stata ripristinata e tornata fruibile. "Ci auguriamo sia l'ultima volta che si debbano spendere soldi per questi lavori che provocano la chiusura dell'impianto idrico per intero onde evitare sprechi di acqua potabile" commenta il sindaco Marco Zerboni che, come noto, aveva disposto la chiusura dell’erogazione dell’acqua in tutte le fontanelle fino a quando non sarebbe stata ripristinata quella vandalizzata.

Altri lavori

Sempre sul fronte dei lavori in paese, è iniziata la seconda fase delle potature: interessati soprattutto i giardini di via Mazzini nelle vicinanze della Casetta dell'acqua.