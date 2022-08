E' stata ritrovata la 16enne scomparsa lunedì

La sedicenne, scomparsa lunedì da Rho è stata ritrovata oggi a Lomazzo in provincia di Como: si trova in buona salute.

Ritrovata la 16enne scomparsa

Buone notizie per i genitori e gli amici della sedicenne che da lunedì non aveva dato più sue notizie quando è stata vista per l'ultima volta alla stazione ferroviaria di Rho. La madre aveva subito avvisato i Carabinieri di Rho e sono molte le persone che si sono mobilitate per ritrovarla.

La giovane si trova ora a casa dopo essere stata ritrovata a Lomazzo grazie al prezioso aiuto di un'amica di famiglia.